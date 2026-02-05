Panamá Nacionales -  5 de febrero de 2026 - 15:01

Lista de parques temáticos de la Alcaldía de Panamá: Ubicaciones y horarios para visitarlos

La Alcaldía de Panamá mantiene encendidos sus 5 parques temáticos. Descubre dónde ver dinosaurios, el universo y más gratis.

La alcaldía de Panamá cuenta con 5 parques temáticos.

MUPA
Christopher Perez
Por Christopher Perez

La Alcaldía de Panamá ha reafirmado que sus 5 parques temáticos permanecerán abiertos y encendidos durante todo el año para el disfrute de las familias panameñas. Cada recinto cuenta con una temática única que combina luces, figuras a gran escala y espacios interactivos.

Estos son los 5 parques temáticos para visitar en la Ciudad de Panamá

La oferta recreativa está distribuida en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, permitiendo que comunidades de diversos sectores tengan acceso a estas atracciones:

Horarios y ubicaciones de los parques:

De 11:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.:

  • Mundo Jurásico (Parque Norte, San Vicente - Chilibre)

De 6:00 p.m. a 10:00 p.m., los parques:

  • Nuestro Universo (Parque Heliodoro Patiño, Juan Díaz)
  • Mundo Marino (Parque Villa Catalina, Don Bosco)
  • Capitales del Mundo (Parque Eduardo Vallarino, Betania)
  • Reino Gamer (Parque Rotonda La Siesta, Tocumen)

Recomendaciones para tu visita

Para garantizar una buena experiencia, se recomienda a los visitantes asistir dentro de los horarios de encendido para apreciar los juegos de luces en su máximo esplendor. Al ser espacios públicos, la entrada es gratis para toda la familia.

