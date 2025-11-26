Lotería Fiscal 2025: DGI habilita urnas en centros comerciales para el sorteo del 30 de diciembre

A partir de esta semana están disponibles las urnas para depositar los sobres con las facturas participantes en los centros comerciales del país, con miras al sorteo del 30 de diciembre de la Lotería Fiscal de Panamá.
Asimismo, la entidad informó que, desde el primer sorteo, ha aumentado la recaudación del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS).
Las autoridades indicaron que los sorteos se llevarán a cabo cada dos meses.
Paso a paso para participar de la Lotería Fiscal
Solicita tu factura fiscal
- Al comprar en cualquier comercio en Panamá, solicita siempre tu factura fiscal emitida a través de un sistema autorizado por la Dirección General de Ingresos (DGI).
- La factura debe ser emitida a tu nombre y con tu número de cédula o RUC, carnet de residente o pasaporte, para extranjeros.
- Si no solicitaste la factura con tus datos, debes escribir tu nombre completo y número de cédula en la parte posterior de la factura.
Reúne tus facturas
- Cada sobre debe contener mínimo cinco (5) facturas.
- Puedes incluir facturas de uno o varios comercios.
- Solo se aceptan facturas originales y legibles.
- Las facturas deben tener una fecha de emisión de hasta dos (2) meses anteriores al sorteo en el que deseas participar.
- No existe un monto mínimo en el total de la factura para participar.
Prepara el sobre
Coloca las facturas dentro de un sobre cerrado y escribe en la parte frontal la siguiente información:
- Nombre completo
- Número de cédula de identidad personal
- Número de teléfono de contacto
- Correo electrónico
- Dirección residencial
- Mes al que corresponde la participación (por ejemplo: “Sorteo de Diciembre 2025”)
Deposita tu sobre
Deposita el sobre en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI en:
- Administraciones Provinciales de Ingresos
- Otros puntos autorizados, que serán anunciados oficialmente
- Consulta los canales oficiales de la DGI para conocer los puntos de recolección disponibles cada sorteo.
Lotería fiscal: Centros comerciales para ingresar el sobre con las facturas
- Todas las agencias regionales de la Dirección General de Ingresos (DGI).
- Albrook Mall
- Los Andes Mall
- Town Center
- Westland Mall
- Altaplaza Mall
- Santiago Mall - Veraguas
- Megamall - Panamá Este
- Atrio Costa del Este
- Colón 2000 - Colón
- Chiriquí Mall - Chiriquí
- Plaza Terronal - Chiriquí
- Federal Mall - Chiriquí
- Centro Comercial de Los Pueblos
- Balboa Boutiques