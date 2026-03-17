Lotería Fiscal 2026 entra en fase regional: estas facturas participan

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) informó que la Lotería Fiscal 2026 entra en una nueva fase bajo una modalidad regional, con el objetivo de seguir incentivando a los ciudadanos a solicitar su factura y fortalecer la cultura tributaria en el país.
Facturas válidas para el sorteo de la Lotería Fiscal
De acuerdo con la entidad, participarán todas las facturas emitidas entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2026.
El MEF recomendó a la población mantenerse atenta a sus canales oficiales, donde se anunciarán las fechas de los sorteos en cada región, así como otros detalles del proceso.
Regiones participantes
La Lotería Fiscal se desarrollará por regiones de la siguiente manera:
- Región 1: Panamá
- Región 2: Panamá Oeste, Colón y Darién
- Región 3: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas
- Región 4: Herrera, Los Santos y Coclé
Requisitos para participar
Para formar parte del sorteo, los participantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:
- Colocar cinco facturas dentro de sobres tamaño carta o más pequeños.
- Utilizar sobres blancos o manila.
- En la parte exterior del sobre, incluir únicamente la información personal del participante.
El MEF enfatizó que no se permiten sobres de otros colores, tamaños mayores ni elementos llamativos como stickers, dibujos o decoraciones.
Impulso a la cultura tributaria
La entidad reiteró que esta iniciativa busca promover el cumplimiento fiscal, incentivando a los consumidores a solicitar facturas en sus compras, lo que contribuye a la formalización de la economía.