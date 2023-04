MEDUCA: Aprueban Ley que beneficia al docente

image.png

Otro de los artículos señala que, con el fin de elevar la motivación e impacto de la labor de perfeccionamiento del docente, se aplicarán los siguientes lineamientos: orientación sobre comprensión y decisiones relevantes para mejorar la calidad de vida del maestro, calidad de herramientas metodológicas o tecnológicas útiles, actividades en sus centros educativos, gestión de oportunidades de crecimiento profesional, entre otros.

También para contribuir a la implementación de políticas públicas, en forma estable y de largo plazo, el Meduca impulsará la creación de un Instituto de Perfeccionamiento y Bienestar del Educador, como asociación de interés público, de conformidad con la Ley 39 de 2018.

Ley había sido esperada por docentes

Gorday de Villalobos dijo que el proyecto de ley 815 da los lineamientos de políticas públicas para el perfeccionamiento y el desarrollo de competencias y lo vinculado al bienestar docente. Es algo esperado y consignado dentro del Copeme, el Plan de Gobierno y los compromisos que existen en el mejoramiento y actualización docente.

Julio Escobar, presidente de la Fundación por la Excelencia Educativa y asesor presidencial Ad Honorem en educación, ciencia, tecnología e innovación, expresó que “es un gran paso, es una mejora sustancial del sistema educativo, la creación del Instituto de Perfeccionamiento y Bienestar del Educador, permitirá mayor agilidad en el proceso de perfeccionar a los docentes, permite capacitaciones en tiempos más prolongados, también permite tecnificar el personal y mantiene a la Dirección de Perfeccionamiento a cargo de las políticas públicas de perfeccionamiento y los recursos del Estado para lograr objetivos y calidad de primer nivel”.

Esta norma va dirigida a todos los educadores del sector oficial y particular del primer y segundo nivel de enseñanza del subsistema regular y no regular, y a educadores que hayan completado su formación, pero no han ingresado al sistema educativo formal.

El Ministerio de Educación (Meduca), a través de la Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional, es la instancia para la formulación, seguimiento y actualización de las políticas públicas en esta materia.