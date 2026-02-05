MEDUCA denuncia diplomas falsos de docentes en el Concurso Nacional de Nombramientos

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) informó que durante el desarrollo del Concurso Masivo de Nombramiento 2026 fueron detectados cerca de 16 presuntos diplomas falsos presentados por aspirantes a plazas docentes.

De acuerdo con la entidad, tras identificar las irregularidades en la documentación presentada, el caso fue remitido al Ministerio Público, organismo que deberá realizar las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeducaPma/status/2019491783256772725?s=20&partner=&hide_thread=false Comunicado | El Meduca informa que, durante el Concurso Masivo de Nombramiento 2026, se detectaron cerca de 16 presuntos diplomas falsos.



La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.#SomosMeduca#ConPasoFirme pic.twitter.com/b7IeupOrsl — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) February 5, 2026

El MEDUCA reiteró que el proceso de nombramientos docentes se desarrolla bajo estrictos controles para garantizar la transparencia y la idoneidad de los educadores que ingresarán al sistema educativo oficial.

MEDUCA detecta 16 diplomas falsos en Concurso de Nombramientos Docentes

Asimismo, la institución destacó que mantiene mecanismos de verificación documental con el objetivo de evitar fraudes y proteger la calidad de la educación en el país.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado si los aspirantes implicados fueron suspendidos del proceso, mientras continúan las diligencias judiciales.

El Concurso Masivo de Nombramiento es uno de los procesos más importantes del sistema educativo panameño, ya que permite la selección de docentes permanentes para cubrir vacantes en centros escolares a nivel nacional.