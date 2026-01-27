MEDUCA Y MIVIOT ejecutan mantenimiento a escuelas de Herrera de rumbo al año escolar 2026

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) desarrollan en la provincia de Herrera un programa conjunto de mantenimiento de centros educativos, como parte de la preparación para el inicio del año escolar 2026.

MEDUCA y MIVIOT aprovechan la estación seca para adelantar reparaciones

Las labores incluyen cambio de techos, sustitución de cumbreras, trabajos de pintura y adecuaciones generales, con el objetivo de mejorar las condiciones físicas de las escuelas antes del retorno a clases. Las autoridades explicaron que este plan se ejecuta durante la estación seca para facilitar el avance de los trabajos.

Roberto Villarreal, director regional de vivienda, indicó que el personal del MIVIOT, entre albañiles, técnicos, arquitectos y especialistas en construcción, se encuentra desplegado en distintos planteles de la provincia, realizando intervenciones que permitan que las escuelas estén aptas para recibir a los estudiantes en 2026.

Trabajo interinstitucional para cumplir metas educativas

El esquema de cooperación establece que el MEDUCA provee los materiales necesarios, mientras que el MIVIOT aporta la mano de obra especializada. Este trabajo conjunto busca atender la mayor cantidad posible de centros educativos que requieren mantenimiento.

De acuerdo con lo informado, el apoyo del MIVIOT se mantendrá hasta el mes de marzo, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Las autoridades indicaron que el objetivo es avanzar de forma sostenida para que las escuelas de Herrera cuenten con instalaciones adecuadas al inicio del próximo año lectivo, garantizando espacios más seguros y funcionales para la comunidad educativa.