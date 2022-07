MEDUCA, docentes: ¿Quiénes cobrarán su salario?

Datos del estamento educativo, menciona que en Panamá existen 3, 102 escuelas oficiales donde 840,497 estudiantes deberían ser formados académicamente, sin embargo, la realidad es otra pues hasta la fecha muchos centros escolares están cerrados por el llamado a paro.

IMG-20220726-WA0036.jpg Planilla del MEDUCA, pago a los docentes incluyendo quienes se encuentran en paro

Jesús Amu, presidente de la asociación de padres de familia de la Escuela Federico Zúñiga Feliú y secretario General de la Federación de padres de familia en la provincia de Coclé, considera vergonzoso que los docentes digan que están luchando por el futuro de los estudiantes y declaren que ningún docente deben retornar a clases.

La huelga por el alto costo de la vida de los gremios magisteriales está por cumplir un mes, a pesar que se encuentran en la mesa única de diálogo, Fernando Ábrego, dirigente de Asoprof, pidió a los docentes que se mantengan en sus bastiones de lucha, mientras se logre un consenso en el tema educativo.

El dirigente de la asociación, también menciona que cobrar sin trabajar es un acto de corrupción cosa que los docentes actualmente están efectuando, siendo así un doble discurso por parte de los gremios magisteriales.

Padres de familia opinan que los docentes también deben ser incluidos en la regla de aquellos funcionarios que se encuentran en paro de labores no podrán cobrar su quincena, pues los mayores afectados son sus hijos y exigen a los docentes retornar a las aulas de clases para cumplir con su labor; ya que un país que no se educa esta condenado al fracaso no solo en lo económico si no en lo social. Finalizó Amu.