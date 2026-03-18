Panamá Nacionales -  18 de marzo de 2026 - 11:36

Mega Bingo 2026 en Panamá: participa por una casa, auto y más premios

El Mega Bingo Mundial TV 2026 ofrecerá premios como una casa, auto y viajes. Conoce fechas y cómo participar.

Mega Bingo 2026 en Panamá

Mega Bingo 2026 en Panamá

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Despacho de la Primera Dama y Bingos Nacionales lanzaron este miércoles el Mega Bingo Mundial TV 2026, una iniciativa solidaria que busca recaudar fondos para programas sociales. Los recursos estarán destinados a proyectos de la Asociación Pro Obras de Beneficencia, enfocados en apoyar a poblaciones vulnerables en el país.

Premios atractivos

Entre los premios que podrán ganar los participantes se incluyen:

  • Bonos de supermercado
  • Viajes
  • Un automóvil
  • Una casa
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Fechas del bingo

El evento se desarrollará en cuatro jornadas:

  • 23 de abril
  • 7 de mayo
  • 28 de mayo
  • 20 de agosto

Costo del cartón

El cartón tendrá un valor de B/.5.00, con el que los jugadores podrán participar en todas las fechas anunciadas.

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