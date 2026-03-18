Mega Bingo 2026 en Panamá: participa por una casa, auto y más premios

El Despacho de la Primera Dama y Bingos Nacionales lanzaron este miércoles el Mega Bingo Mundial TV 2026, una iniciativa solidaria que busca recaudar fondos para programas sociales. Los recursos estarán destinados a proyectos de la Asociación Pro Obras de Beneficencia, enfocados en apoyar a poblaciones vulnerables en el país.
Premios atractivos
Entre los premios que podrán ganar los participantes se incluyen:
- Bonos de supermercado
- Viajes
- Un automóvil
- Una casa
Fechas del bingo
El evento se desarrollará en cuatro jornadas:
- 23 de abril
- 7 de mayo
- 28 de mayo
- 20 de agosto
Costo del cartón
El cartón tendrá un valor de B/.5.00, con el que los jugadores podrán participar en todas las fechas anunciadas.