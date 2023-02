Mercado del Marisco: ¿Cuáles son los horarios por cuaresma?

El Mercado del Marisco mantendrá labores de venta en horarios de área mayorista de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. área minorista de 5:00 a.m. a 5:00 p.m. y área de restaurantes de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. en este periodo de cuaresma.