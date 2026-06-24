Metro de Panamá y metrobuses cuentan con nuevos validadores para pagos más rápidos

El sistema de transporte público en Panamá inicia una nueva fase de modernización con la instalación progresiva de nuevos validadores en el Metro de Panamá, las zonas pagas y los Metrobuses, como parte de un proyecto conjunto entre SONDA y Metro de Panamá junto a la empresa MiBus.
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Metro de Panamá: más de 3,000 validadores en todo el sistema
De acuerdo con la información oficial, en esta primera etapa se instalarán más de 3,000 validadores distribuidos entre:
- Estaciones del Metro de Panamá
- Zonas pagas
- Unidades de metrobús
Las autoridades han señalado que el proceso se desarrollará de forma progresiva y se espera que esta fase inicial concluya a principios de agosto.
Una sola recarga directa al sistema en la nube
Uno de los principales cambios del nuevo sistema es la eliminación de un paso intermedio en las recargas electrónicas. Según explicó Juan Yau, director de Logística y Servicio de MiBus, la nueva tecnología permitirá que la recarga pase directamente al medio de pago del usuario mediante un sistema en la nube.
Esto busca simplificar el proceso de pago y reducir tiempos de validación al abordar las unidades.
¿Qué cambia para los usuarios?
Las autoridades han confirmado que los usuarios podrán seguir utilizando la misma tarjeta actual del sistema de transporte, sin necesidad de realizar cambios inmediatos. La renovación será progresiva y no afectará el acceso al servicio mientras se implementa la nueva tecnología.
Las instituciones involucradas adelantaron que próximamente se informará sobre la segunda fase del proyecto, que formará parte de la transformación integral del sistema de pago del transporte público.