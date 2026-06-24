Metro de Panamá y metrobuses cuentan con nuevos validadores para pagos más rápidos

El sistema de transporte público en Panamá inicia una nueva fase de modernización con la instalación progresiva de nuevos validadores en el Metro de Panamá , las zonas pagas y los Metrobuses, como parte de un proyecto conjunto entre SONDA y Metro de Panamá junto a la empresa MiBus.

El objetivo es implementar un sistema de pago más ágil, moderno y seguro para los usuarios del transporte público, sin afectar la experiencia de viaje durante la transición.

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Metro de Panamá: más de 3,000 validadores en todo el sistema

Como parte de un proceso de renovación del sistema de pago, la empresa @OficialMiBus lleva a cabo la fase de instalación de nuevos validadores de las tarjetas de transporte en los Metrobuses, las zonas pagas y las estaciones del Metro de Panamá.



“Estamos renovando el sistema,… pic.twitter.com/BqQSp2ZSHc — Telemetro Reporta (@TReporta) June 23, 2026

De acuerdo con la información oficial, en esta primera etapa se instalarán más de 3,000 validadores distribuidos entre:

Estaciones del Metro de Panamá

Zonas pagas

Unidades de metrobús

Las autoridades han señalado que el proceso se desarrollará de forma progresiva y se espera que esta fase inicial concluya a principios de agosto.

Una sola recarga directa al sistema en la nube

Uno de los principales cambios del nuevo sistema es la eliminación de un paso intermedio en las recargas electrónicas. Según explicó Juan Yau, director de Logística y Servicio de MiBus, la nueva tecnología permitirá que la recarga pase directamente al medio de pago del usuario mediante un sistema en la nube.

“Hoy en día el usuario hace dos transacciones: compra saldo y luego lo descarga en equipos. Con esta tecnología ese paso se elimina”, indicó. “Hoy en día el usuario hace dos transacciones: compra saldo y luego lo descarga en equipos. Con esta tecnología ese paso se elimina”, indicó.

Esto busca simplificar el proceso de pago y reducir tiempos de validación al abordar las unidades.

Avanza la instalación de los nuevos validadores de las tarjetas de transporte en las unidades del Metrobus, zonas pagas y estaciones del Metro, a través de los cuales los usuarios no necesitarán realizar la validación al hacer la recarga electrónica, además, en la segunda fase… pic.twitter.com/ubkqv6tg9y — Telemetro Reporta (@TReporta) June 23, 2026

¿Qué cambia para los usuarios?

Las autoridades han confirmado que los usuarios podrán seguir utilizando la misma tarjeta actual del sistema de transporte, sin necesidad de realizar cambios inmediatos. La renovación será progresiva y no afectará el acceso al servicio mientras se implementa la nueva tecnología.

Las instituciones involucradas adelantaron que próximamente se informará sobre la segunda fase del proyecto, que formará parte de la transformación integral del sistema de pago del transporte público.