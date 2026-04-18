Migración detecta irregularidades en operativo en la Cinta Costera y Mercado de Mariscos

El Servicio Nacional de Migración realizó un operativo en sectores de la Cinta Costera y en las instalaciones del Mercado de Mariscos, como parte de las acciones de verificación migratoria en áreas comerciales.

Durante la jornada, inspectores y supervisores migratorios revisaron diversos locales del área, donde se verificó la situación legal de un total de 43 personas.

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Operativo en Cinta Costera deja varios citados

Tras las inspecciones, las autoridades detectaron varias anomalías:

4 personas fueron citadas por no contar con permiso de trabajo

5 individuos fueron conducidos ante las instancias correspondientes

De estos últimos:

2 tenían el carné vencido

2 mantenían su tiempo de estadía vencido

1 fue intervenido por evasión de puesto de control

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2045525316039328061?s=20&partner=&hide_thread=false El Servicio Nacional de Migración, @migracionpanama, a través de la Unidad Migratoria de Acción de Campo, ejecutó un operativo en sectores de la Cinta Costera, en las instalaciones del Mercado de Mariscos.



Durante la jornada, los inspectores y supervisores migratorios… pic.twitter.com/gTLri8NYaI — Telemetro Reporta (@TReporta) April 18, 2026

Migración refuerza controles en zonas comerciales

El operativo fue ejecutado por la Unidad Migratoria de Acción de Campo, como parte de los controles para garantizar el cumplimiento de las normas migratorias en áreas de alta actividad económica.

Las personas involucradas serán sometidas a los procesos correspondientes según la legislación vigente en materia migratoria en Panamá.