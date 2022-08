Migración retiene a 69 personas por irregularidades en su estado migratorio

Además de esto, se cerró el local comercial porque no tenía permiso de operación; el licor fue decomisado porque no tenían permiso de venta. En lo referente a las medidas sanitarias, las inspecciones arrojaron que la cocina no cumplía con los requisitos y que los cocineros no tenían carné para manipular alimentos.

“Se le ha hecho operativos en reiteradas ocasiones y hoy vinimos con un equipo interinstitucional, para que cada uno verifique su competencia y emita resolución sancionatoria o no, según los hallazgos encontrados", expresó el viceministro de Comercio Interior e Industria, Omar Montilla.

En el sitió se logró retener a 57 personas; al resto en las calles cercanas.

Algunas de las personas retenidas violaron los puestos de control por lo que fueron conducidos a otros recintos de seguridad.

Esta operación fue un trabajo en conjunto con entre el Servicio Nacional de Migración, la Policía Nacional, el Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.