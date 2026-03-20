Ministerio Público: Buscan a joven de 19 años desaparecido en el sector de Cabra

La Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público mantiene activa una investigación por la desaparición del joven Michael Roberto Wright Small en Pacora.

También te puede interesar: MiAmbiente y Ministerio Público investigan posible mano criminal en incendio de La Yeguada

Detalles de la búsqueda del Ministerio Público

Michael Roberto Wright Small, de 19 años, fue reportado como desaparecido en el sector de Cabra, corregimiento de Pacora. Según los informes del Ministerio Público, al momento de su desaparición el joven vestía un suéter de manga corta color negro, pantalón de tela negro a media pierna, gorra del mismo color y chancletas verdes.

La Unidad Especializada de Personas Desaparecidas del Ministerio Público ha intensificado las diligencias de campo y labores de inteligencia para dar con su paradero y esclarecer las causas de su ausencia.

Canales de ayuda del Ministerio Público

Para facilitar la localización, el Ministerio Público ha habilitado las líneas telefónicas 520-1386 y 520-1388, pertenecientes a la Octava Subregional de Atención Primaria. La institución exhorta a la ciudadanía a compartir cualquier dato relevante de manera confidencial o dirigirse a la subestación policial más cercana.

El Ministerio Público reitera que toda información proporcionada será manejada bajo estricta reserva, con el fin de proteger la integridad de los informantes y agilizar el reencuentro del joven con sus familiares.