Ministra de Educación asegura que preparan Plan B para que estudiantes no pierdan más aprendizajes tras el paro

Además indicó que se tiene la alianza con las universidades particulares y oficiales de inmediatamente tener en línea las plataformas para poder que los estudiantes pregraduandos y graduandos inicien este proceso de acompañamiento, así como la plataforma Ester y el programa de 'Aprendamos todos a leer', que hace el enlace del padre y se le da el seguimiento.

La ministra Gorday aseguró que le "Plan B" lo han tenido siempre, pero no solo por las protestas de los docentes, sino ante cualquier contingencia vinculadas a situaciones extranjeras o condiciones naturales.

Sobre las manifestaciones la ministra pidió a los docentes suspender el paro para evitar seguir afectando a los estudiantes y sentarse a retomar el diálogo, ya sea este viernes o sábado.

En tanto que el dirigente magisterial, Eddy Pinto señaló que la comisión que envió el Ejecutivo a Veraguas no fue más que una burla, en vista de que no llevó propuestas, y les argumentaron que de conceder una reducción y congelamiento en el precio del combustible no podrán cumplir con otros programas o subsidios.

Dirigente magisterial asegura que comisión del Ejecutivo que asistió a Veraguas viajó sin propuestas TReporta

Según Pinto esto provocó el levantamiento de la mesa, que también está conformado por dirigentes ganaderos, agrícolas, camioneros, transporte selectivo y sociedad civil.

El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, como mediador de la mesa del diálogo también hizo el llamado para que estos sectores retornen a la reunión y se logre consensuar sobre los cuatro temas por los que los manifestantes están en las calles: alza al combustible, canasta básica familiar, sistema educativo y medicamentos.