Minsa aclara que no se ha establecido toque de queda ni medidas restrictivas por ómicron

El Minsa insta a la población a no bajar la guardia para evitar el aumento de casos a nivel nacional.

El Minsa explicó que de momento no ven necesario la implementación de medidas restrictivas de movilidad, debido a que no se ha confirmado una transmisión comunitaria de la variante ómicron, además, la mayoría de la población está vacunada, lo que no evita el contagio pero sí reduce la transmisión del virus.

Anteriormente, el titular del Minsa, Luis Francisco Sucre, dijo que se actuará igual que con la llegada de la variante Delta, manteniendo el uso obligatorio de mascarillas, el lavado frecuente de manos y el apropiado distanciamiento social.

