MINSA investiga desborde de aguas residuales en residencial de Panamá Oeste

El MINSA inspeccionó una planta de tratamiento en Mystic City en Panamá Oeste, tras denuncias por desborde de aguas residuales y malos olores.

Inspección del MINSA tras desborde de aguas residuales en Panamá Oeste.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

Personal del Ministerio de Salud (MINSA) realizó una inspección en el residencial Mystic City, constatando que la planta de tratamiento presenta signos críticos de abandono, lo que ha provocado vertidos hacia un río cercano.

MINSA: acciones de emergencia y hallazgos sanitarios

Tras recibir denuncias de los moradores, el MINSA verificó que el manjol ubicado al final de la calle novena fue abierto de manera provisional.

Esta medida, aunque necesaria para evitar el retorno de aguas residuales a las viviendas, ha causado que los desechos se desplacen por escorrentía directamente hacia el cauce del río, generando focos de contaminación y malos olores que mantienen en alerta a la comunidad.

Sanciones y proceso administrativo del MINSA

La entidad de salud informó que ya se ha levantado un acta de inspección y se procedió con la citación formal de los responsables. Como resultado, el MINSA dio inicio a un proceso administrativo en la región de salud de Panamá Oeste, que culminará con la aplicación de sanciones monetarias conforme a las normativas sanitarias vigentes.

El organismo enfatizó que estas acciones buscan garantizar el cumplimiento de los estándares de mantenimiento necesarios para proteger la salud de los habitantes del proyecto residencial y el entorno ambiental del área.

