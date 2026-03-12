MINSA recuerda a profesionales de salud retirar idoneidad original

El Ministerio de Salud ( MINSA ) informó a los profesionales de las ciencias de la salud que obtuvieron su idoneidad para ejercer durante el período comprendido entre el 12 de mayo de 2020 y el 11 de abril de 2023, que deben completar el proceso para retirar el documento original.

La institución recordó que estas idoneidades fueron otorgadas por el Consejo Técnico de Salud Pública mediante la Resolución No. 17 de 8 de mayo de 2023.

Deben presentar documentos originales

De acuerdo con el artículo tercero de la resolución, los profesionales que realizaron sus solicitudes por correo electrónico deben presentar los documentos originales en la Secretaría del Consejo Técnico de Salud Pública para poder retirar la idoneidad original.

Además, el trámite incluye:

Presentación de documentos auténticos

Pago del impuesto de timbres fiscales

Cancelación de los derechos correspondientes en la Sección de Tesorería del MINSA

Sede del Minsa - Registro Sanitario de Importación MINSA

Las autoridades también informaron que a partir de ahora no se recibirán solicitudes por correo electrónico, por lo que los procesos deberán completarse de forma presencial.

Idoneidades otorgadas durante la pandemia

El MINSA recordó que los médicos y otros profesionales que obtuvieron idoneidades provisionales durante la pandemia de COVID-19 deben cumplir con lo establecido en el artículo séptimo de la Resolución No. 15 de 6 de abril de 2020.

Esta normativa establece que, una vez finalizado el Estado de Emergencia Nacional, los profesionales deben acudir a la Secretaría del Consejo Técnico de Salud para:

Retirar el documento original de idoneidad

Presentar los documentos originales para cotejo

Realizar el pago de impuestos y derechos correspondientes

La entidad reiteró que este procedimiento es obligatorio para completar formalmente el proceso de idoneidad profesional en el país.