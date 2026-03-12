MINSA realizará feria de carné blanco y verde este fin de semana

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que este viernes 13 y sábado 14 de marzo de 2026 se realizarán ferias para la obtención y renovación del carnet blanco y carnet verde en varios centros de salud de la capital.
- Carnet blanco: $25.00
- Carnet verde: $15.00
La jornada es organizada por la Región Metropolitana de Salud como parte de las acciones para fortalecer el control sanitario y facilitar estos trámites a la población.
Contenido relacionado: MINSA recuerda a profesionales de salud retirar idoneidad original
Centros de salud donde se realizará la feria
Las autoridades indicaron que la actividad se desarrollará en los siguientes centros de salud:
Viernes 13 de marzo
Región Metropolitana de Salud
- Ubicación: Cinta Costera
- Horario de atención: 7:00 a.m.
Sábado 14 de marzo
Centro de Salud Dr. Roldán Vallejos
- Ubicación: Río Abajo
- Horario de atención: 6:00 a.m.
Centro de Salud Ovidia Quintero de León
- Ubicación: Las Mañanitas
- Hora de atención: desde las 7:00 a.m.
Centro de Salud Dr. Luis E. Ramos
- Ubicación: 24 de Diciembre
- Hora de atención: desde las 6:00 a.m.
- Cupos limitados a 200 personas
Centro de Salud Santa Ana
- Cupos limitados
- Horario de atención: 6:30 a.m.
Centro de Salud de Pedregal
- Cupos limitados
- Horario de atención 7:00 a.m.
Requisitos para obtener el carnet blanco
Las personas interesadas deberán presentar:
- Copia de cédula o pasaporte
- Muestra de heces en envase adecuado
- Foto tamaño carné
- Tarjeta de vacunación
Las autoridades indicaron que las personas mayores de 40 años deben acudir en ayunas, según las indicaciones del centro de salud.
Requisitos para obtener el carnet verde
Para tramitar el carnet verde se requiere:
- Copia de cédula o pasaporte
- Foto tamaño carné
- Copia del carnet blanco vigente
El Ministerio de Salud de Panamá recomendó a los interesados llegar temprano debido a los cupos limitados y presentar todos los documentos solicitados para agilizar el proceso durante la jornada.