MINSA realizará feria de carné blanco y verde este fin de semana

El MINSA realizará ferias para tramitar el carnet blanco y verde durante este fin de semana. Conozca requisitos y costos.

MINSA anuncia feria de carnet blanco y verde 

Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que este viernes 13 y sábado 14 de marzo de 2026 se realizarán ferias para la obtención y renovación del carnet blanco y carnet verde en varios centros de salud de la capital.

Los precios establecidos para estos documentos son:

  • Carnet blanco: $25.00
  • Carnet verde: $15.00

La jornada es organizada por la Región Metropolitana de Salud como parte de las acciones para fortalecer el control sanitario y facilitar estos trámites a la población.

Centros de salud donde se realizará la feria

image

Las autoridades indicaron que la actividad se desarrollará en los siguientes centros de salud:

Viernes 13 de marzo

Región Metropolitana de Salud

  • Ubicación: Cinta Costera
  • Horario de atención: 7:00 a.m.

Sábado 14 de marzo

Centro de Salud Dr. Roldán Vallejos

  • Ubicación: Río Abajo
  • Horario de atención: 6:00 a.m.

Centro de Salud Ovidia Quintero de León

  • Ubicación: Las Mañanitas
  • Hora de atención: desde las 7:00 a.m.

Centro de Salud Dr. Luis E. Ramos

  • Ubicación: 24 de Diciembre
  • Hora de atención: desde las 6:00 a.m.
  • Cupos limitados a 200 personas

Centro de Salud Santa Ana

  • Cupos limitados
  • Horario de atención: 6:30 a.m.

Centro de Salud de Pedregal

  • Cupos limitados
  • Horario de atención 7:00 a.m.

Requisitos para obtener el carnet blanco

Las personas interesadas deberán presentar:

  • Copia de cédula o pasaporte
  • Muestra de heces en envase adecuado
  • Foto tamaño carné
  • Tarjeta de vacunación

Las autoridades indicaron que las personas mayores de 40 años deben acudir en ayunas, según las indicaciones del centro de salud.

Requisitos para obtener el carnet verde

Para tramitar el carnet verde se requiere:

  • Copia de cédula o pasaporte
  • Foto tamaño carné
  • Copia del carnet blanco vigente

El Ministerio de Salud de Panamá recomendó a los interesados llegar temprano debido a los cupos limitados y presentar todos los documentos solicitados para agilizar el proceso durante la jornada.

