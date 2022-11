Minsa pide a ciudadanos informar si detectan venta de jarabe sin registro sanitario

VER NOTA: Minsa advierte sobre jarabe sin registro ni autorización para ser comercializado en Panamá

“Aquí en Panamá no tenemos ese jarabe, aquí no se ha distribuido y le pedimos a cualquier persona que si detecta este jarabe que lo comunique directamente a Farmacias y Drogas del Minsa de tal manera que podamos actuar, nosotros hemos emitido también una alerta de tal manera que en las fronteras con Aduanas también estamos alerta de que ese jarabe no entre a Panamá… la recomendación es que si alguien lo detecta, no consumirlo primero que todo, no comprarlo, y tratar de informarle a cualquier autoridad de salud que han detectado este jarabe en algún establecimiento”, manifestó el ministro Sucre.

Explicó que la comercialización de este jarabe fue detectado en otro país en donde comenzaron a darle seguimiento y a investigar si realmente se producía en Panamá por la empresa Rigar, la cual informó que no lo produce y tampoco lo exporta hacia otros países.

“Hay que aclarar que la alerta del jarabe que se presentó es sobre un jarabe que supuestamente fue fabricado en Panamá por una empresa llamada Rigar, ya Rigar negó definitivamente que ellos hubieran fabricado ese jarabe, mucho menos aquí en Panamá, así es que por lo tanto, ese jarabe ha sido declarado en los países en los que se ha estado vendiendo como contrabando y que es un jarabe que realmente no cumple con los requisitos de reglamento y que no ha cumplido con nada”, detalló el titular del Minsa.

Agregó que el departamento de Farmacias y Drogas del Minsa está solicitando a los países en los que se ha detectado su venta los informes por escrito.

Señaló que “Ultrafos Forte Jarabe” se estaba utilizando aparentemente para la tos y enfermedades respiratorias, y era de venta libre.