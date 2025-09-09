Bocas del Toro Nacionales -  9 de septiembre de 2025 - 10:07

MOP anuncia cierres y desvíos en Isla Colón por trabajos viales hasta el 30 de septiembre

El MOP ejecuta trabajos de rehabilitación vial en Isla Colón, Bocas del Toro, con cierres y desvíos hasta el 30 de septiembre de 2025.

MOP anuncia cierres y desvíos en Isla Colón

MOP anuncia cierres y desvíos en Isla Colón

@MOP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó a los residentes y usuarios de la red vial de Isla Colón, Bocas del Toro, que continúan los trabajos del proyecto “Rehabilitación y Financiamiento de la Vía La Feria - Playa Paunch - Vía Big Creek - Boca del Dragón y calles internas”.

Las labores incluyen limpieza, izaje de tuberías, excavaciones y otras actividades de construcción, y se realizarán de manera continua hasta el martes 30 de septiembre de 2025, en horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Cierres y rutas alternas según el MOP

  • Cierres totales: Estación Norte y Sur.
  • Cierres parciales: Avenida Sur, Avenida A, calles 2 y 3, Vía Big Creek y Boca del Dragón.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MOPPma/status/1965427623628247419&partner=&hide_thread=false

Desvíos recomendados:

  • Vehículos de carga pesada: utilizar la Avenida G.
  • Vehículos livianos de residentes: Avenida H habilitada para paso restringido.

Medidas de seguridad

El MOP solicita a los usuarios respetar la señalización, así como las instrucciones del personal encargado del control del flujo vehicular y peatonal, para garantizar la seguridad durante las obras.

La institución ofreció disculpas por los inconvenientes que estas labores puedan causar y agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía durante este período.

En esta nota:
Seguir leyendo

MOP avanza con proyecto vial de $27 millones para mejorar la conectividad en Boquete

Bono permanente a jubilados y pensionados: ¿Cuánto cobrarán en el tercer desembolso?

Chiquita Brands oficializa su regreso a Panamá tras acuerdo con el MICI

Recomendadas

Más Noticias