MOP anuncia cierres y desvíos en Isla Colón por trabajos viales hasta el 30 de septiembre

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó a los residentes y usuarios de la red vial de Isla Colón, Bocas del Toro, que continúan los trabajos del proyecto “Rehabilitación y Financiamiento de la Vía La Feria - Playa Paunch - Vía Big Creek - Boca del Dragón y calles internas”.
Las labores incluyen limpieza, izaje de tuberías, excavaciones y otras actividades de construcción, y se realizarán de manera continua hasta el martes 30 de septiembre de 2025, en horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
Cierres y rutas alternas según el MOP
- Cierres totales: Estación Norte y Sur.
- Cierres parciales: Avenida Sur, Avenida A, calles 2 y 3, Vía Big Creek y Boca del Dragón.
Desvíos recomendados:
- Vehículos de carga pesada: utilizar la Avenida G.
- Vehículos livianos de residentes: Avenida H habilitada para paso restringido.
Medidas de seguridad
El MOP solicita a los usuarios respetar la señalización, así como las instrucciones del personal encargado del control del flujo vehicular y peatonal, para garantizar la seguridad durante las obras.
La institución ofreció disculpas por los inconvenientes que estas labores puedan causar y agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía durante este período.