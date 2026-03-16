MOP inicia ampliación del Corredor de las Playas en la Carretera Panamericana

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que se dio la primera palada del proyecto “Ampliación del Corredor de las Playas – Tramo Carretera Panamericana (CPA) El Espino – Sajalices y Variante Campana”.
MOP inicia ampliación del Corredor de las Playas
El MOP informó que comenzaron los trabajos del proyecto denominado “Ampliación del Corredor de las Playas – Tramo Carretera Panamericana (CPA) El Espino – Sajalices y Variante Campana”, ubicado en la vía Panamericana.
La obra contempla una inversión superior a B/.228 millones y forma parte de los planes para mejorar la infraestructura vial en esta importante ruta del país.
De acuerdo con la información divulgada por el MOP, el proyecto permitirá ampliar la carretera a seis carriles, lo que busca mejorar la movilidad vehicular hacia el interior del país.
MOP destaca beneficios del proyecto vial
El MOP señaló que la ampliación del Corredor de las Playas tiene como objetivo beneficiar a más de dos millones de personas, principalmente a quienes utilizan esta vía para trasladarse hacia distintas provincias.
Además, se indicó que la ejecución de la obra generará cientos de empleos, lo que también representará un impulso para la actividad económica durante el desarrollo del proyecto.