MOP inicia ampliación del Corredor de las Playas en la Carretera Panamericana

El Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) informó que se dio la primera palada del proyecto “Ampliación del Corredor de las Playas – Tramo Carretera Panamericana (CPA) El Espino – Sajalices y Variante Campana”.

También te puede interesar: MOP iniciará ampliación del Corredor de las Playas el 16 de marzo

MOP inicia ampliación del Corredor de las Playas

El MOP informó que comenzaron los trabajos del proyecto denominado “Ampliación del Corredor de las Playas – Tramo Carretera Panamericana (CPA) El Espino – Sajalices y Variante Campana”, ubicado en la vía Panamericana.

La obra contempla una inversión superior a B/.228 millones y forma parte de los planes para mejorar la infraestructura vial en esta importante ruta del país.

De acuerdo con la información divulgada por el MOP, el proyecto permitirá ampliar la carretera a seis carriles, lo que busca mejorar la movilidad vehicular hacia el interior del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2033587051430379668?s=20&partner=&hide_thread=false El @MOPPma informó que se ha dado la primera palada en los trabajos del proyecto: “Ampliación del Corredor de las Playas – Tramo Carretera Panamericana (CPA) El Espino – Sajalices y Variante Campana”, en la vía Panamericana.



El proyecto tiene una inversión de más de B/.228… pic.twitter.com/PCD1cwWQ0j — Telemetro Reporta (@TReporta) March 16, 2026

MOP destaca beneficios del proyecto vial

El MOP señaló que la ampliación del Corredor de las Playas tiene como objetivo beneficiar a más de dos millones de personas, principalmente a quienes utilizan esta vía para trasladarse hacia distintas provincias.

Además, se indicó que la ejecución de la obra generará cientos de empleos, lo que también representará un impulso para la actividad económica durante el desarrollo del proyecto.