Multas de hasta B/.100 en Taboga por incumplir normas de mascotas

El Municipio de Taboga ha introducido nuevas medidas para asegurar el bienestar de los animales domésticos, que incluyen multas y trabajo comunitario para los propietarios que no cumplan con las normativas establecidas. Las sanciones, que oscilan entre B/.20.00 y B/.100.00, se aplicarán a quienes no recojan las heces de sus mascotas en vías públicas o predios privados, no mantengan una adecuada identificación de los animales, o utilicen cadenas o sogas que restrinjan el movimiento de los mismos.