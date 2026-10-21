Los Santos Nacionales -  21 de octubre de 2026 - 14:26

Nuevo sismo de magnitud 4.4 cerca de Tonosí: ¿dónde ocurrió y a qué profundidad?

Un sismo de magnitud 4.4 se registró este miércoles 21 de octubre a 36 kilómetros al noroeste de Tonosí, según el Instituto de Geociencias de la UP.

Nuevo sismo de magnitud 4.4 cerca de Tonosí

Nuevo sismo de magnitud 4.4 cerca de Tonosí

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un sismo de magnitud 4.4 se registró este miércoles 21 de octubre de 2026, a la 1:26 p.m., a 36 kilómetros al noroeste de Tonosí, provincia de Los Santos, según el reporte revisado del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC-UP). El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 19 kilómetros.

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Hasta el momento, la información suministrada no precisa si el nuevo sismo fue percibido por la población ni reporta daños materiales o personas afectadas.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a la información oficial y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia ante cualquier movimiento sísmico.

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