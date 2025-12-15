Pago de becas y asistencias del IFARHU: documentos que debes presentar para retirar el cheque

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que a partir del 15 de diciembre de 2025 iniciará el pago de Becas y Asistencias Económicas , correspondiente al desembolso 2025, beneficiando a 365,724 estudiantes en todo el país.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La entidad recordó que para retirar el cheque es obligatorio cumplir con una serie de requisitos y documentos, con el fin de garantizar un proceso ordenado y transparente.

Documentos obligatorios para el cobro de becas

Los beneficiarios o sus representantes legales deberán presentar:

Recibo de entrega de documentos

Boletín de calificaciones hasta el segundo trimestre de 2025

Cédula vigente en original del representante legal y del estudiante

El IFARHU aclaró que solo podrá ingresar a los centros de atención la persona que realizará el cobro, por lo que no es necesaria la presencia del estudiante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2000620024763986205?s=20&partner=&hide_thread=false "En este momento estamos haciendo el pago de los programas que son de concurso, puesto distinguido, asistencias educativas, que representan cerca de 83 millones de dólares y nos permite ponernos al día en los compromisos pendientes", Carlos Godoy, director del @IFARHU. pic.twitter.com/ZPTFuqY13Q — Telemetro Reporta (@TReporta) December 15, 2025

¿Qué hacer si el representante legal no puede asistir?

En caso de que el representante legal no pueda acudir personalmente, podrá autorizar a otra persona, quien deberá presentar: Una (1) copia de la cédula, por ambos lados, del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada

Las copias deben estar nítidas

Todas las cédulas deben estar vigentes

Una nota de autorización, donde se indique el nombre y número de cédula de la persona designada

La nota debe estar firmada a mano por el representante legal

No se aceptan copias ni fotografías de la firma

El IFARHU exhortó a los beneficiarios a verificar previamente que cuentan con todos los documentos, a fin de evitar contratiempos y agilizar el proceso de pago.