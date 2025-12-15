Pago de becas y asistencias del IFARHU: documentos que debes presentar para retirar el cheque

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que a partir del 15 de diciembre de 2025 iniciará el pago de Becas y Asistencias Económicas, correspondiente al desembolso 2025, beneficiando a 365,724 estudiantes en todo el país.
La entidad recordó que para retirar el cheque es obligatorio cumplir con una serie de requisitos y documentos, con el fin de garantizar un proceso ordenado y transparente.
Documentos obligatorios para el cobro de becas
Los beneficiarios o sus representantes legales deberán presentar:
- Recibo de entrega de documentos
- Boletín de calificaciones hasta el segundo trimestre de 2025
- Cédula vigente en original del representante legal y del estudiante
El IFARHU aclaró que solo podrá ingresar a los centros de atención la persona que realizará el cobro, por lo que no es necesaria la presencia del estudiante.
¿Qué hacer si el representante legal no puede asistir?
En caso de que el representante legal no pueda acudir personalmente, podrá autorizar a otra persona, quien deberá presentar: Una (1) copia de la cédula, por ambos lados, del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada
- Las copias deben estar nítidas
- Todas las cédulas deben estar vigentes
Una nota de autorización, donde se indique el nombre y número de cédula de la persona designada
- La nota debe estar firmada a mano por el representante legal
- No se aceptan copias ni fotografías de la firma
El IFARHU exhortó a los beneficiarios a verificar previamente que cuentan con todos los documentos, a fin de evitar contratiempos y agilizar el proceso de pago.