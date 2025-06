¡Pago confirmado! Gobierno aprueba fondos para el pago de 218 médicos internos

“Se autorizó y aprobó el traslado de partida para el pago a 218 médicos internos que no cobraban. Eso ha sido una solicitud reiterada en cada visita que he tenido a hospitales en el país, sobre todo acá en Panamá y en el sector Oeste”, manifestó el mandatario. “Se autorizó y aprobó el traslado de partida para el pago a 218 médicos internos que no cobraban. Eso ha sido una solicitud reiterada en cada visita que he tenido a hospitales en el país, sobre todo acá en Panamá y en el sector Oeste”, manifestó el mandatario.

Presidente Mulino busca cumplir con pagos a médicos internos

La medida responde a las constantes peticiones del personal médico en formación que labora en hospitales públicos y que, hasta ahora, no había recibido compensación por su labor.

El Gobierno reiteró su compromiso con el fortalecimiento del sistema de salud y con brindar condiciones más dignas para los profesionales en etapa de internado.