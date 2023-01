PASE-U, escuelas oficiales: ¿Qué día pagarán el beneficio? 

Anteriormente, el director de la entidad, Bernardo Meneses, habló al medio señalando que el ultimo desembolso correspondiente al año 2022 ya estaba programado para la fecha mencionada y resalta que los estudiantes que serán acreditados por el beneficio son aquellos que cumplieron con sus asignaciones.

Importante mencionar que aquellos que reprobaron una materia, no podrán recibir el pago del PASE-U el cual no es acumulable, es decir que no recibirán el último pago del 2023.

image.png Pago del PASE-U a estudiantes de escuelas oficiales Archivo

Pase-u: ¿Cuánto es el promedio?

El promedio mínimo para recibir el desembolso del Programa de Asistencia Social Universal PASE-U, es un promedio como mínimo de 3.0 por cada materia.

PASE-U: ¿Cuántos estudiantes no recibirán el pago?

El Ministerio de Educación (Meduca) estima que al término del año educativo 2022, entre 50,000 y 55,000 mil estudiantes tendrán que rehabilitar materias. Las reválidas a nivel nacional iniciarían a partir del próximo martes 10 de enero hasta el 3 de febrero.

Español, Matemáticas y Ciencias Sociales, son las materias que según el Ministerio de educación ha visto deficiencia por parte de los estudiantes que cursan niveles de octavo, noveno, decimo y onceavo grado; la razón es debido a la transición que conlleva el adaptarse a un nuevo sistema educativo es decir pasan de primaria a premedia o media.

Pago de Becas por concurso

Las Becas de Concursos Generales tienen un sistema diferente para su retiro, en este caso los acudientes deben acercarse a la Institución a dejar el boletín más reciente del becado con el fin de comprobar su desempeño en el trimestre y de acuerdo a esto, recibir el pago. El concurso empieza el 10 al 20 de enero.