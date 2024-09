PASE-U, Tarjeta Clave Social: ¿Qué hacer si no recuerdas tu PIN?

Si aún tienes la tarjeta, puedes recuperar tu número PIN de la Tarjeta Clave Social del Banco Nacional de Panamá de la siguiente manera.

Pasos para recuperar el PIN para el pago del PASE-U

Llamada gratuita: Desde cualquier teléfono, marca gratuitamente el número 800-5151.

Si estás en una sucursal del Banco Nacional, pregunta por las cabinas telefónicas.

Selecciona la opción 5:

Después del mensaje de bienvenida, elige la opción 5: “Para solicitar la reposición de PIN de Clave Social”.

Luego, marca 5 nuevamente para confirmar.

Número de cliente:

El sistema te pedirá ingresar tu número de cliente, seguido de la tecla numeral (#).

PAGO DEL PASE-U - IFARHU - TARJETA CLAVE SOCIAL Telemetro Reporta

Código de seguridad:

Si es la primera vez que recuperas tu PIN, introduce los últimos 4 dígitos de tu cédula como código de seguridad. Si tu número de cédula tiene menos de 4 dígitos, introduce ceros antes de los números. Termina con la tecla (#).

Cambiar código de seguridad:

El sistema te pedirá crear un nuevo código de seguridad de 4 dígitos. Introduce el nuevo código cuando te lo soliciten, seguido de la tecla (#).

PIN de la tarjeta:

Al finalizar, el sistema dictará tu número PIN de la Tarjeta Clave Social. Toma nota del mismo. Si no logras escucharlo bien, puedes marcar 8 para que el sistema lo repita.

Es importante mencionar que el número PIN de tu Tarjeta Clave Social es personal y no debe compartirse con nadie que no sea de confianza. Además, el IFARHU recomienda en su página web no guardar el PIN junto a la tarjeta para evitar riesgos. Para más detalles ingresa a: https://www.ifarhu.gob.pa/becas/pase-u/clave-social/.