¡Petrificada! Así reaccionó la diputada Brenes al visitar un albergue de niñas embarazadas en Panamá

La diputada Alexandra Brenes se refiere a la condición de los albergues en Panamá.

La diputada de la coalición Vamos, Alexandra Brenes , se refirió en el programa Debate Abierto de Telemetro a los recorridos realizados en albergues privados y estatales de la ciudad de Panamá, durante una gira de trabajo junto a la SENNIAF.

Brenes explicó que, durante una visita a un centro de acogida para niñas y adolescentes embarazadas, se mostró impactada por la cantidad de casos en menores de 8 y 9 años, procedentes específicamente de zonas comarcales.

"Yo quedé petrificada. Yo decía: '¿Cómo en este país nosotros permitimos este tipo de situaciones?' Entonces, en efecto, es algo que se ha estado conversando mucho esta semana; las niñas, a este albergue es específico, llegan embarazadas", detalló la diputada.

Asimismo, señaló que se plantea visitar lugares de difícil acceso, donde se registra la mayor incidencia de embarazos precoces, para trabajar de manera conjunta en soluciones a esta problemática.

Desde el mes pasado, Brenes y la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional han inspeccionado diversos centros de atención integral para constatar las condiciones de salud y residencia de los menores. Estas acciones surgen tras denuncias por presunta negligencia por parte de la SENNIAF y reportes de abusos sexuales dentro de dichas instalaciones.