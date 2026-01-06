¿Por qué Panamá debe ser neutral ante los conflictos internacionales?

La posición geográfica y el rol estratégico de Panamá en el comercio y la diplomacia internacional obligan al país a mantener una postura de neutralidad frente a los conflictos internacionales.

Esta condición no responde a una simple decisión política, sino a compromisos históricos, legales y geopolíticos que buscan preservar la estabilidad nacional y el funcionamiento del Canal de Panamá.

Canal-de-Panama-Telemetro.jpg Canal de Panamá.

Un principio ligado al Canal de Panamá

La neutralidad de Panamá está directamente ligada al Tratado Torrijos-Carter, que incluye el principio de Neutralidad Permanente y el funcionamiento del Canal de Panamá, firmado en 1977. Este acuerdo establece que la vía interoceánica debe mantenerse abierta y segura para el tránsito de embarcaciones de todas las naciones, sin discriminación alguna, incluso en tiempos de guerra.

Mantener una posición imparcial es fundamental para garantizar que el Canal no sea percibido como una herramienta al servicio de intereses políticos o militares de terceros países.

Seguridad nacional y estabilidad interna

La neutralidad permite a Panamá reducir el riesgo de verse involucrada en tensiones externas que puedan afectar su seguridad y estabilidad. Esta postura ha fortalecido su imagen internacional como un país confiable para el diálogo y la cooperación regional.

Ser neutral no implica indiferencia. Panamá respalda el derecho internacional, la solución pacífica de los conflictos y el respeto a los derechos humanos, sin intervenir de forma directa en disputas armadas. En un contexto global cada vez más tenso, la neutralidad sigue siendo clave para proteger los intereses nacionales y el rol estratégico del país ante el mundo.