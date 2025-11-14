Premios Joven Productor del Año se entregarán este 5 de diciembre en Panamá

Premios Joven Productor del Año se entregarán este 5 de diciembre

La Asociación Juventud Agro de Panamá anunció que el próximo 5 de diciembre realizará la ceremonia de los Premios Joven Productor del Año , un reconocimiento que destaca el trabajo, innovación y compromiso de los jóvenes dedicados al sector agropecuario en el país.

El galardón busca visibilizar el esfuerzo de una nueva generación de productores que impulsan la producción nacional mediante prácticas sostenibles, uso de tecnología y proyectos que fortalecen la seguridad alimentaria.

La Asociación Juventud Agro de Panamá otorgará el próximo 5 de diciembre los Premios Joven Productor del Año, que busca resaltar a los jóvenes dedicados al sector agropecuario.

La organización destacó que la premiación también tiene como propósito motivar a más jóvenes a integrarse al sector, considerado una de las áreas clave para el desarrollo económico y social de Panamá.

Durante el evento se reconocerán diversas categorías relacionadas con actividades agrícolas, pecuarias y agroindustriales, resaltando la importancia del relevo generacional en el campo.