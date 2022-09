Presidenta de CCIAP enfatiza urgencia de diseñar un plan y definir solución para la CSS

Galindo se refiere a informe de la OIT sobre CSS, desempleo y mesa única de diálogo

“Esta es una situación tecnopolítica, tiene un aspecto técnico y tiene un aspecto político, y uno influye sobre el otro pero a veces la parte política influye un poco más sobre la parte técnica. A lo mejor si aclaramos la parte técnica eso nos ayuda a resolver la parte política o nos ayuda a encontrar la voluntad dentro de la parte política. Tenemos que sentarnos a tirar números, eso significa que tenemos que sentarnos a hacer las corridas actuariales de diferentes escenarios”, detalló Garlindo.

Indicó que posiblemente la solución no se encuentre en ninguno de los dos lados, por lo que se requerirá que entre ambos construyan una solución juntos en base a los números y la data que se tiene.

VER NOTA: CSS publica informe actuarial elaborado por la OIT y lo remite al Ejecutivo y a la directiva

“Nosotros hemos hecho un llamado a que no tenemos más tiempo que perder, tenemos que por lo menos empezar a diseñar el plan, diseñar un buen plan toma tiempo y no tenemos tiempo que perder porque sabemos que en el 2024 se acaban los fondos, entonces tiempo es lo que no tenemos… tenemos que actuar ya, tenemos que sentarnos ya, tenemos que hacer esas corridas de esos escenarios y tenemos que empezar a elaborar el plan y a definir cuál es la solución”, enfatizó la presidenta de CCIAP.

Cabe mencionar que el informe elaborado por la OIT refleja que el sistema de jubilaciones y pensiones de la CSS alcanzará el agotamiento de la reserva del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) durante el año 2024.