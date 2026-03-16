Presidente de Alemania Frank-Walter Steinmeier llega a Panamá

La Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá informó que arribó al país el presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.
El mandatario alemán fue recibido a su llegada por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez.
Presidente de Alemania fue recibido por el canciller Martínez-Acha
La visita del jefe de Estado alemán forma parte de la agenda diplomática entre ambas naciones y busca fortalecer los lazos de cooperación y las relaciones bilaterales entre Panamá y Alemania.
Aunque no se han detallado todos los puntos de la agenda oficial, se espera que durante la visita se desarrollen encuentros y actividades de carácter diplomático.