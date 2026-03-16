Presidente de Alemania Frank-Walter Steinmeier llega a Panamá

La Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá informó que arribó al país el presidente de la República Federal de Alemania , Frank-Walter Steinmeier.

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El mandatario alemán fue recibido a su llegada por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez.

Presidente de Alemania fue recibido por el canciller Martínez-Acha

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La visita del jefe de Estado alemán forma parte de la agenda diplomática entre ambas naciones y busca fortalecer los lazos de cooperación y las relaciones bilaterales entre Panamá y Alemania.

Aunque no se han detallado todos los puntos de la agenda oficial, se espera que durante la visita se desarrollen encuentros y actividades de carácter diplomático.