Presidente Mulino pedirá a Dino Mon despedir a funcionario por mal trato a un menor de edad en Capira

Mulino anunció que solicitará al director de la CSS, Dino Mon, que el funcionario involucrado sea despedido inmediatamente y pidió al Ministerio de Salud (MINSA) y la CSS tomar medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

Estado de salud del estudiante tras declaraciones del presidente

El joven, quien inicialmente no recibió atención en la Unidad Local de Atención Primaria de Salud (Ulaps) de Capira, fue trasladado al Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera, donde se encuentra en condición estable.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1905256835159896253&partner=&hide_thread=false “Hoy estaré después de la conferencia en Macaracas para dar la orden de proceder en la rehabilitación de la carretera La Villa de Los Santos - Macaracas … es un proyecto cuyo monto de referencia es 32 millones”, presidente de Panamá, @JoseRaulMulino. pic.twitter.com/MJpGR07DyD — Telemetro Reporta (@TReporta) March 27, 2025

Reacciones y medidas

“La queja es nacional del mal trato que reciben los usuarios de los servicios médicos de salud y eso no puede ser, yo no puedo andar como policía detrás de cada uno pero si pido a las autoridades, tanto del Minsa como de la Caja de Seguro Social, que actúen con firmeza y el que está en esta actitud que se vaya”, presidente de Panamá, detalló el mandatario. “La queja es nacional del mal trato que reciben los usuarios de los servicios médicos de salud y eso no puede ser, yo no puedo andar como policía detrás de cada uno pero si pido a las autoridades, tanto del Minsa como de la Caja de Seguro Social, que actúen con firmeza y el que está en esta actitud que se vaya”, presidente de Panamá, detalló el mandatario.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, también condenó lo sucedido:

"El que no le gusta atender a pacientes, que no trabaje en el sistema. No tiene perdón de Dios que, además de estar enfermo, una persona sea tratada mal", expresó Boyd. "El que no le gusta atender a pacientes, que no trabaje en el sistema. No tiene perdón de Dios que, además de estar enfermo, una persona sea tratada mal", expresó Boyd.

Mulino reiteró su rechazo al hecho y ofreció disculpas a la familia del estudiante en nombre del Estado panameño: "Espero que ese joven se recupere y le pido disculpas a su familia y a él por esa barbaridad imperdonable". El caso ha generado indignación y se espera que la CSS tome medidas disciplinarias en las próximas horas.