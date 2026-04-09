Panamá Nacionales -  9 de abril de 2026 - 11:17

Presidente Mulino recorre Puerto de Balboa y destaca estabilidad laboral en el sector

El presidente Mulino visitó el Puerto de Balboa, donde verificó operaciones y destacó la estabilidad laboral y el respaldo a trabajadores.

Presidente Mulino recorre Puerto de Balboa

Presidente Mulino recorre Puerto de Balboa

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, realizó un recorrido por el Puerto de Balboa, donde inspeccionó sus instalaciones y conversó con trabajadores del sector portuario.

Durante la visita, los colaboradores destacaron el respaldo del Gobierno en la protección de sus empleos y la estabilidad de sus condiciones laborales.

Contenido relacionado: Presidente Mulino solicita consideración laboral por cierre del Puente de las Américas

Supervisión de operaciones por el presidente Mulino

El recorrido tuvo como objetivo verificar la operatividad del puerto, considerado uno de los principales puntos logísticos del país. Según se informó, las operaciones avanzan con normalidad, impulsadas por el trabajo de mano de obra panameña y el compromiso del sector.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/presidenciapma/status/2042264197594042805?s=20&partner=&hide_thread=false

Respaldo a los trabajadores

En el encuentro con el personal, el mandatario reiteró la importancia de garantizar la estabilidad laboral, especialmente en sectores estratégicos como el logístico y portuario.

La visita se da en un contexto donde el Gobierno ha resaltado la necesidad de proteger los empleos y fortalecer la economía nacional.

En esta nota:
Seguir leyendo

Presidente Mulino destaca crecimiento económico y turismo con gestión sin corrupción

Presidente sanciona ley que crea Patronato del Festival del Toro Guapo de Antón

Aagroferias del IMA: publican lista de lugares de venta para este viernes 10 de abril

Recomendadas

Más Noticias