Presidente Mulino recorre Puerto de Balboa y destaca estabilidad laboral en el sector

El presidente de la República, José Raúl Mulino, realizó un recorrido por el Puerto de Balboa, donde inspeccionó sus instalaciones y conversó con trabajadores del sector portuario.
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Supervisión de operaciones por el presidente Mulino
El recorrido tuvo como objetivo verificar la operatividad del puerto, considerado uno de los principales puntos logísticos del país. Según se informó, las operaciones avanzan con normalidad, impulsadas por el trabajo de mano de obra panameña y el compromiso del sector.
Respaldo a los trabajadores
En el encuentro con el personal, el mandatario reiteró la importancia de garantizar la estabilidad laboral, especialmente en sectores estratégicos como el logístico y portuario.
La visita se da en un contexto donde el Gobierno ha resaltado la necesidad de proteger los empleos y fortalecer la economía nacional.