Presunto caso de histeria colectiva afecta a estudiantes tras juego en colegio de Coclé

Estudiantes con presunta histeria colectiva tras participar en un juego en un colegio de Coclé.

Cuatro estudiantes del Instituto Profesional y Técnico Omar Torrijos Herrera, en la provincia de Coclé, fueron atendidas en el Hospital Rafael Estévez de Aguadulce, luego de presentar un presunto episodio de histeria colectiva durante su jornada de clases en el turno vespertino.

De acuerdo con el director médico del hospital, Omar De Icaza, las jóvenes mostraban alteraciones en su conducta y estado emocional; sin embargo, tras la evaluación clínica integral no se evidenciaron signos de afectación física ni daños emocionales permanentes, por lo que se espera que los estudios psicológicos y psiquiátricos determinen las causas del cuadro presentado.

Las estudiantes fueron dadas de alta y permanecen a la espera de los resultados de los análisis médicos complementarios.

Según informes preliminares, antes del incidente las menores se encontraban participando en un juego dentro del plantel educativo. El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del hecho.