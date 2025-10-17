Presunto caso de histeria colectiva afecta a estudiantes tras juego en colegio de Coclé

Cuatro estudiantes del Instituto Profesional y Técnico Omar Torrijos Herrera, en la provincia de Coclé, fueron atendidas en el Hospital Rafael Estévez de Aguadulce, luego de presentar un presunto episodio de histeria colectiva durante su jornada de clases en el turno vespertino.
Las estudiantes fueron dadas de alta y permanecen a la espera de los resultados de los análisis médicos complementarios.
Según informes preliminares, antes del incidente las menores se encontraban participando en un juego dentro del plantel educativo. El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del hecho.