Ricardo Lombana reitera solicitud a la CSS de nombramientos por políticos

Evidencia de nombramientos políticos

La intención de la solicitud según el Lombana, no es saber quién está nombrado y quién no, si no que busca demostrar con evidencias al pueblo panameño, "para qué muchos políticos del país utilizan la institución de los panameños, para nombrar a su allegados y pagar favores políticos", sentenció el presidente de Otro Camino Panamá.

"El doctor Lau tomó una decisión política de proteger a los diputados, esconder esta información, en vez de aprovechar la oportunidad que le da esta solicitud, si él quiere cuidar la institución no puede haber nombramientos de este tipo", destaca Lombana.

Lombana presiona a la CSS para que divulguen la información

Ricardo Lombana, señala que "si las cosas se hacen con transparencia, la Caja de Seguro Social, no estarían negando la información" y menciona que "es lamentable que eso se haya hecho de esta forma y nosotros vamos a llegar hasta el fondo del tema, vamos a presentar varias acciones adicionales”.

El aspirante a la silla presidencial, Ricardo Lombana, pide a la Junta Directiva de la CSS que "digan si están de acuerdo con esta decisión del doctor Lau, es más, si yo fuera miembro de la Junta Directiva yo presentaría una moción para citar al director”.