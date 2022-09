Sector privado solicita revisión de los acuerdos logrados en primera etapa de la mesa única de diálogo

La presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Marcela Galindo, señaló este domingo que el sector privado aún no ha recibido una invitación formal para participar de la segunda etapa de la mesa única de diálogo , en la que indicó, solicitarán la revisión de los acuerdos alcanzados en la primera etapa.

Explicó que esta solicitud se sustenta en que la empresa privada no fue consultada en muchos de estos acuerdos, los cuales tienen un impacto en este sector y algunas no son sostenibles en el tiempo.

Cara a Cara con Marcela Galindo, presidenta de la CCIAP

“La razón por la cual solicitamos esto es porque sabemos que se han llevado a cabo una serie de acuerdos entre partes que afectan o que impactan el funcionamiento de la empresa privada, asimismo sabemos que ha habido reclamos por parte de algunos indicando que la empresa privada no ha querido aceptar o cumplir con estos acuerdos y por ende no se ha visto el resultado. De allí entonces que es importante que la empresa privada, no habiendo sido consultada en la primera fase del diálogo, viendo el impacto que están teniendo estos acuerdos, tiene el derecho de salir a decir que es necesario que se revisen para entonces poder ver realmente cómo se pueden mejorar, cómo se pueden hacer sostenibles en el tiempo”, explicó Galindo en el programa Cara a Cara.

VER NOTA: Conep y Gran Alianza Nacional a la espera de invitación a la fase 2 de la mesa única de diálogo

Agregó que además, en la segunda etapa del diálogo, al entrar el sector privado, es importante que se parta desde cero y entre todos los participantes definan la metodología, cuáles serán los objetivos de la mesa de diálogo, se establezca una agenda y definan el moderador.

“Hay un trabajo por delante que hay que hacer, pero lo que estamos planteando es que lo hagamos juntos, que construyamos juntos”, remarcó.

Cabe mencionar que la primera reunión de la segunda etapa del diálogo se fijó para el 6 y 7 de octubre de 2022 a las 10:00 a.m. en la Universidad Tecnológica de Panamá.

En este primer encuentro se establecerá la metodología de la segunda etapa, en la cual participarán los grupos sociales, representantes del sector empresarial, Gobierno Nacional y otros sectores vinculados a los ejes temáticos. Cada grupo tendrá 8 miembros principales y sus suplentes; y todos los participantes tendrán igualdad de condiciones con derecho a voz y voto.

Se propuso que la figura del mediador se haga mediante consenso de los participantes y que la convocatoria para la primera reunión de la segunda etapa la hará la iglesia católica, y luego el nuevo facilitador de la segunda fase estará a cargo de la convocatoria y la iglesia católica será observadora.

Además, las reuniones de la segunda etapa tendrán una duración de 8 horas dos días a la semana y serán transmitidas por SERTV, para garantizar la transparencia.