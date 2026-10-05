SENAN evacúa a marino con dolor abdominal y vómitos al sur de Punta Coco

Un marino fue evacuado por unidades aeronavales luego de presentar dolor abdominal y vómitos mientras se encontraba a bordo de una embarcación al sur de Punta Coco.

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Marino fue trasladado para recibir atención médica

De acuerdo con la información suministrada por el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), el paciente fue extraído de la embarcación en el sector de La Esmeralda como parte del operativo de evacuación médica.

Aeronavales realizaron la evacuación médica de un marino que presentaba dolor abdominal y vómitos, mientras se encontraba a bordo de una embarcación al sur de Punta Coco.



El paciente fue extraído en el sector de La Esmeralda y trasladado vía marítima hasta la comunidad de San… pic.twitter.com/lfvOjHJhq8 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 5, 2026

Posteriormente, fue trasladado por vía marítima hasta la comunidad de San Miguel, donde recibió atención en un centro de salud.

Hasta el momento no se han proporcionado detalles sobre el diagnóstico del paciente ni sobre su condición de salud posterior a la atención médica.