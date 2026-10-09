Veraguas Nacionales -  9 de octubre de 2026 - 19:46

Sismo en Panamá | "Mamá": la palabra que permitió encontrar a un niño entre los escombros en Soná

Una madre relata cómo encontró con vida a su hijo entre los escombros de su vivienda tras el fuerte sismo registrado en Soná, Veraguas.

Sismo en Panamá | Madre relata cómo encontró a su hijo

Sismo en Panamá | Madre relata cómo encontró a su hijo

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una familia del distrito de Soná, provincia de Veraguas, vivió momentos de angustia durante el fuerte sismo registrado en Panamá este viernes 9 de octubre de 2026, cuando su vivienda se desplomó y uno de sus hijos quedó atrapado entre los escombros. La madre relató que logró localizar al menor después de escuchar su voz y que fue rescatado sin lesiones aparentes.

Madre relata cómo encontró a su hijo entre los escombros en Soná

La mujer explicó que el desplome de la vivienda ocurrió en cuestión de segundos y que, inicialmente, el niño no respondía a los llamados de sus familiares.

Cuando comenzaban a perder la esperanza de encontrarlo, escucharon que el menor llamaba a sus padres, lo que permitió ubicarlo entre los restos de la casa.

"Fue cosa de segundos. Eso es un milagro de Dios, porque el niño no nos contestaba", relató la madre. "Fue cosa de segundos. Eso es un milagro de Dios, porque el niño no nos contestaba", relató la madre.

La mujer aseguró que escuchar la voz de su hijo fue determinante para encontrarlo con vida.

"Fue un milagro encontrar a nuestro hijo con vida", expresó al recordar los momentos de angustia que vivió su familia.

Reportan viviendas colapsadas en Soná tras el sismo

De acuerdo con la información preliminar proporcionada, más de 12 viviendas colapsaron en esta región de Veraguas como consecuencia del movimiento sísmico.

Las afectaciones forman parte de los daños reportados en distintos puntos del país tras el terremoto del viernes, mientras las autoridades continúan las evaluaciones de las estructuras afectadas.

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