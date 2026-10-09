Sismo en Panamá | "Mamá": la palabra que permitió encontrar a un niño entre los escombros en Soná

Una familia del distrito de Soná, provincia de Veraguas, vivió momentos de angustia durante el fuerte sismo registrado en Panamá este viernes 9 de octubre de 2026, cuando su vivienda se desplomó y uno de sus hijos quedó atrapado entre los escombros. La madre relató que logró localizar al menor después de escuchar su voz y que fue rescatado sin lesiones aparentes.

Madre relata cómo encontró a su hijo entre los escombros en Soná

La mujer explicó que el desplome de la vivienda ocurrió en cuestión de segundos y que, inicialmente, el niño no respondía a los llamados de sus familiares.

Cuando comenzaban a perder la esperanza de encontrarlo, escucharon que el menor llamaba a sus padres, lo que permitió ubicarlo entre los restos de la casa.

"Fue cosa de segundos. Eso es un milagro de Dios, porque el niño no nos contestaba", relató la madre. "Fue cosa de segundos. Eso es un milagro de Dios, porque el niño no nos contestaba", relató la madre.

Una familia vivió un verdadero milagro en Soná de Veraguas, luego de que su casa se desplomara y uno de sus hijos terminará debajo de los escombros, pero resultara ileso. En esta región más de 12 viviendas colapsaron durante el sismo de magnitud 7.5 reportado este viernes en la… pic.twitter.com/G349GxWs10 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 10, 2026

La mujer aseguró que escuchar la voz de su hijo fue determinante para encontrarlo con vida.

"Fue un milagro encontrar a nuestro hijo con vida", expresó al recordar los momentos de angustia que vivió su familia.

Reportan viviendas colapsadas en Soná tras el sismo

De acuerdo con la información preliminar proporcionada, más de 12 viviendas colapsaron en esta región de Veraguas como consecuencia del movimiento sísmico.

Las afectaciones forman parte de los daños reportados en distintos puntos del país tras el terremoto del viernes, mientras las autoridades continúan las evaluaciones de las estructuras afectadas.