Sorteo dominical no se realizará este domingo 11 de octubre: Lotería anuncia nueva fecha

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) confirmó que el sorteo dominical del domingo 11 de octubre de 2026 no se realizará en su fecha habitual, debido a los recientes movimientos sísmicos registrados en Panamá. La institución anunció su reprogramación como medida preventiva para garantizar la seguridad de funcionarios, billeteros y compradores.

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¿Cuándo será el sorteo dominical de la Lotería Nacional?

Según el comunicado de la institución, el sorteo fue trasladado al lunes 12 de octubre de 2026, a las 3:00 p.m.

La LNB aclaró que únicamente se modificó la fecha, mientras que el horario habitual de las 3:00 p.m. se mantiene sin cambios.

El sorteo dominical de la Lotería Nacional de Beneficencia se realizará el lunes 12 de octubre de 2026. pic.twitter.com/IToJuzwmdc — Telemetro Reporta (@TReporta) October 10, 2026

La decisión se adoptó tras el terremoto registrado el viernes 9 de octubre y las posteriores réplicas.

Lotería Nacional realiza inspecciones tras el sismo

La institución también informó que mantiene inspecciones en la infraestructura de sus agencias para identificar posibles daños ocasionados por los movimientos sísmicos.

Estas evaluaciones forman parte de las medidas preventivas destinadas a proteger al personal y al público.

La Lotería Nacional reiteró que cualquier modificación adicional será comunicada a través de sus canales oficiales.

Por el momento, el sorteo permanece programado para el lunes 12 de octubre, a las 3:00 p.m.