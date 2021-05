Taxistas denuncian represión, ATTT anuncia diálogo la próxima semana

Los taxistas realizaron una protesta el viernes para exigir que se mantenga la medida de par y non.

“Se logró llegar a un acuerdo con el sector selectivo, fueron diferentes grupos que tienen mucho interés en ir a una mesa de diálogo para la próxima semana, en diferentes días, solo hubo un grupo que mantuvo una posición de que no quería diálogo y que quería una respuesta inmediata”, indicó el subdirector de la ATTT en RPC Radio.

Por su parte, el dirigente de los transportistas selectivos, Jesús Ábrego, denunció que en vez de darles respuesta a su solicitud para que se mantenga la medida de circulación según el número de la placa par y non, las autoridades actuaron con agresión y represión durante la protesta realizada el viernes por los taxistas.

No hubo “ninguna clase de acercamiento, ninguna clase de solución, simplemente lo que tuvimos fue represión de las autoridades y nunca nos dieron respuesta de lo que se estaba en ese momento buscando que era el mantenimiento del par y non por la situación económica que estamos pasando ahora mismo en el país, en el mundo entero. Así que no tuvimos ninguna respuesta, lo que tuvimos fue agresión de parte de ellos, como 29 o 30 compañeros detenidos, golpeados y respuesta que se esperaba ninguna”, expresó Ábrego.

Sin embargo, el subdirector de la ATTT explicó que en este momento no se puede dar una respuesta inmediata a la solicitud de los taxistas, debido a que hay muchos sectores del país, en donde los conductores de taxis han acordado que no quieren esa medida.

“Tenemos muchos sectores a nivel nacional como ejemplo en Panamá, San Miguelito, en el interior, la provincia de Bocas del Toro, donde los mismos palancas, no las organizaciones, sino los mismos palancas nos han solicitado el no al par y non, entonces tenemos que respetar esas áreas en donde ellos como palancas se han puesto de acuerdo, en las otras áreas tendríamos que entonces llegar a una mesa de diálogo porque tenemos que sentar a las dos partes de esas áreas”, explicó.

Agregó que los taxistas que estuvieron involucrados en una agresión hacia un director regional de la ATTT serán sancionados con la suspensión del certificado de operación.