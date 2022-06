Transportistas de carga contenerizada amenazan con paro

José Triana, coordinador de transporte de carga, detalló que en 2020 las navieras estaban cobrando aproximadamente 18 mil dólares por contenedor, sin embargo, bajaron el pago del flete a 180 dólares.

“El Gobierno se involucró, tuvimos que llevar estudios y demostrar que con las tarifas que las navieras no estaban pagando nosotros estábamos perdiendo, similar a lo que está pasando a productores de Tierras Altas. Estamos trabajando para perder, día a día decrecemos, día a día nos toca reducir personal, reducir costos”, sostuvo Triana.

Han dado un plazo de cinco días a la naviera y a la Cámara Marítima de Panamá para retirar el recurso interpuesto ante la ATTT.

“El sector transporte no quiere llegar a las calles, no queremos un cierre más, pero la naviera y la Cámara Marítima han interpuesto un recurso de apelación para dejar sin efecto esta regulación, estamos llegando al punto que eran las tarifas del 2010, no llegamos ni siquiera a la realidad actual”, agregó.