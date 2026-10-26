Tuneladora Panamá culmina recorrido bajo el Canal y llega a Albrook: así fue el momento histórico

La tuneladora Panamá culminó este lunes 26 de octubre de 2026 su recorrido bajo el Canal de Panamá, tras llegar a su punto final en Albrook, como parte de los trabajos de construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá. La excavación comenzó en el sector de Farfán y permitirá avanzar en la conexión del nuevo sistema ferroviario con la Línea 1.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó su satisfacción por la culminación de esta etapa y reconoció el esfuerzo de los trabajadores que participaron en las labores de manera continua.

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Mulino destaca culminación del recorrido de la tuneladora Panamá

#LoÚltimo | Momento en el que la tuneladora Panamá llega a Albrook, tras 25 meses de trabajo, completándose así la excavación del tramo subterráneo de la Línea 3 del Metro de Panamá, que pasa por debajo del cauce de navegación del Canal de Panamá. pic.twitter.com/U5EydWoI2E — Telemetro Reporta (@TReporta) October 26, 2026

Durante el acto celebrado en Albrook, el mandatario reiteró su compromiso de concluir el proyecto y ponerlo a disposición de los pasajeros.

"Vamos a terminar y entregar para los usuarios la Línea 3 del Metro", expresó Mulino. "Vamos a terminar y entregar para los usuarios la Línea 3 del Metro", expresó Mulino.

El presidente también destacó la importancia de las obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida de los panameños.

"No es con una sonrisa ni con un challenge que se mejora la vida de la gente, es con un túnel que sale de Farfán y llega a Albrook para la Línea 3 del Metro, es con realizaciones concretas que se llevan soluciones a los panameños, no con cuentos de camino, ni historietas en el celular", manifestó.

Línea 3 del Metro de Panamá alcanza un nuevo avance

“Vamos a terminar y entregar para los usuarios la Línea 3 del Metro", expresó este lunes el presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, durante el acto de culminación del recorrido de la tuneladora Panamá.



“Les digo sinceramente que he sido un presidente que cumple lo que promete y… pic.twitter.com/zUcIbmoUCp — Telemetro Reporta (@TReporta) October 26, 2026

La llegada de la tuneladora a Albrook marca la culminación de la excavación del tramo subterráneo que cruza por debajo del Canal de Panamá.

Este avance forma parte de la construcción de la Línea 3, proyecto que busca mejorar la movilidad entre Panamá Oeste y la ciudad capital.

Aunque la tuneladora completó su recorrido, la Línea 3 del Metro todavía requiere otras etapas de construcción y adecuación antes de entrar en funcionamiento.