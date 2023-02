UP rechaza creación de la Universidad Pedagógica en Panamá

UP rechaza proyecto de ley que crea la Universidad Pedagógica en Panamá

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Univerdad de Panamá, rechaza el proyecto de ley No. 480 , que crea la Universidad Pedagógica Juan Demóstenes Arosemena , en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, propuesto por la diputada Marylin Vallarino , en un cierre de calle esta mañana .

https://twitter.com/TReporta/status/1620846700603604992 VÍDEO| Realizan protesta en rechazo a proyecto sobre universidad pedagógica https://t.co/eKziC0ulAv pic.twitter.com/G3rDWmREbx — Telemetro Reporta (@TReporta) February 1, 2023

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes junto a diputados de la Asamblea Nacional, aprobaron en tercer debate el 17 de enero, el Proyecto de Ley No. 480.

"Nosotros pedimos un voto de confianza al señor presidente y vicepresidente que analice, porque esto no fue consultado. Pero mucho menos, no tenemos ahora mismo un estudio científico, objetivo y sobre todo, académico para crear más universidades", expresó la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UP, Migdalia Bustamante, en medio de la protesta.

Los manifestantes aseguran, que de esta facultad salen egresados licenciados en Pedagogía.

Según el artículo 7 del Proyecto de Ley No.480, los objetivos estratégicos que establecerá la Universidad Juan Demóstenes Arosemena son el "perfeccionamiento docente, formación de excelencia de nuevos profecionales y la investigación e innovación pertinente y permanente".

Por otro lado, el artículo 18 plantea, que la remuneración económica a los docentes será equivalente a la que reciben los profesores de la Universidad de Panamá.

En el artículo 19 resalta, que se establecerá por mérito, un programa de becas y estímulos para brindar oportunidades de estudio al alumnado.

