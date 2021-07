Vacunación clandestina: Informe refleja que la mayoría de las personas no recibió dosis anticovid

El abogado Pedro Meilán, quien representa al Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) en el caso de la vacunación clandestina , dio a conocer que según el informe presentado por el Instituto Gorgas, la mayoría de las personas que participaron de dicho proceso irregular no recibieron las dosis contra la COVID-19.

Meilán detalla resultados de informe del Instituto Gorgas sobre vacunación clandestina

“El informe refleja que la mayoría de estas personas no recibieron vacunas, no les fue aplicada ningún tipo de vacuna, lo que concuerda más o menos con una de las declaraciones de la persona que está siendo investigada que dice que él aplicó agua salina, entonces de 16 creo, casi 13 o 14 salieron que no recibieron vacuna”, detalla.

Agrega que los otros tres ciudadanos sí dieron positivo a la presencia de anticuerpos, sin embargo, no se puede garantizar que los mismos hayan sido generados producto de la vacunación o por haber sido asintomáticos.

“Las otras 3 personas que sí mantenían en su organismo algún tipo de inmunidad o de antígeno como se le debe llamar, no se puede determinar si fue por vacunación porque el informe dice claramente que estas personas pueden haber adquirido esos anticuerpos producto de que fueron asintomáticos”, explicó.

Investigación por vacunación clandestina

El Ministerio Público dio inicio a una investigación por la realización de vacunación clandestina contra la COVID-19, logrando determinar que se desarrollaron al menos dos de esta jornadas, una el 1 de junio a cerca de 15 personas, y otra el 7 de ese mismo mes a 17 ciudadanos.

El procurador general de la Nación encargado, Javier Caraballo, informó el 14 de julio que esto se pudo determinar tras realizar una entrevista a Denisse Vega, quien figura en el registro de sociedad de Cordón de Vida y Vidatec, luego de que, según indicó Caraballo, ella se apersonó a las instalaciones de la Procuraduría el 9 de junio con sus abogados para colaborar con la investigación y brindar pruebas.

Detalló que se estima que en estas jornadas de vacunación clandestinas fueron inoculadas más de 30 personas, además han logrado recuperar cerca de 12 tarjetas de vacunación, cuyo cartón y letras no corresponden con las utilizadas por el Ministerio de Salud, y han tomado declaración de cerca de 10 personas de las que fueron vacunadas.

El Ministerio Público solicitó la intervención del Instituto Conmemorativo Gorgas para practicar pruebas científicas a las personas que fueron vacunadas, para poder determinar si estás personas fueron inoculadas con una vacuna contra la COVID-19 o con algún otro tipo de sustancia, lo cual constituiría otras conductas delictivas de peculado.

Agregó según entrevista rendida ante la Fiscalía Anticorrupción por la coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) , Itzel de Hewitt, los lotes de las vacunas aplicadas no se corresponden con los lotes que fueron entregados al país por parte de la empresa Pfizer.

La vacunación clandestina fue denunciada por la periodista Flor Mizrachi, tras lo cual el Ministro de Salud, Luis Sucre, interpuso una denuncia penal.