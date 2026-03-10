Panamá Nacionales -  10 de marzo de 2026 - 09:42

Vehículo hurtado es detectado por cámaras y abandonado en Villa Zaita

Un vehículo con denuncia de hurto fue detectado por cámaras en San Miguelito cuando se dirigía hacia Alcalde Díaz. El auto fue abandonado en Villa Zaita.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un vehículo con denuncia de hurto fue captado por cámaras de videovigilancia del Centro de Operación de San Miguelito mientras se desplazaba por el sector de Ojo de Agua, en dirección hacia Alcalde Díaz.

Según el reporte, el automóvil fue posteriormente abandonado en la barriada Villa Zaita, específicamente en el sector de Plaza Valencia.

Cámaras permitieron ubicar el vehículo

Las autoridades informaron que el sistema de videovigilancia del distrito de San Miguelito permitió detectar el desplazamiento del vehículo reportado como hurtado, lo que facilitó el seguimiento hasta el lugar donde fue dejado.

Fiscalía inicia investigación

Tras el hallazgo del automóvil, la Ministerio Público de Panamá inició los trámites correspondientes para la investigación del caso, con el fin de determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias del hurto.

Las autoridades no han informado si hay personas detenidas por este hecho.

