Vehículo hurtado es detectado por cámaras y abandonado en Villa Zaita

Un vehículo con denuncia de hurto fue captado por cámaras de videovigilancia del Centro de Operación de San Miguelito mientras se desplazaba por el sector de Ojo de Agua, en dirección hacia Alcalde Díaz.

Según el reporte, el automóvil fue posteriormente abandonado en la barriada Villa Zaita, específicamente en el sector de Plaza Valencia.

Contenido relacionado: IFARHU publica calendario 2026 de cobro para créditos educativos

Cámaras permitieron ubicar el vehículo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2031369656481542286?s=20&partner=&hide_thread=false Un vehículo con denuncia de hurto fue captado por cámaras de videovigilancia del Centro de Operación de San Miguelito, cuando se desplazaba por Ojo de Agua, en dirección a Alcalde Díaz.



El auto fue abandonado en Villa Zaita, barriada Plaza Valencia.



La Fiscalía inició los… pic.twitter.com/fk03t5MPen — Telemetro Reporta (@TReporta) March 10, 2026

Las autoridades informaron que el sistema de videovigilancia del distrito de San Miguelito permitió detectar el desplazamiento del vehículo reportado como hurtado, lo que facilitó el seguimiento hasta el lugar donde fue dejado.

Fiscalía inicia investigación

Tras el hallazgo del automóvil, la Ministerio Público de Panamá inició los trámites correspondientes para la investigación del caso, con el fin de determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias del hurto.

Las autoridades no han informado si hay personas detenidas por este hecho.