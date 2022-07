Vicepresidente Carrizo pide a Anadepo levantar medidas mientras se dialoga sobre medicamentos y alimentos

"Someter al país en estas condiciones, a cerrarlo, en perjuicio de nosotros mismos los panameños, consideramos que no es la vía y no es lo correcto", sostuvo Carrizo.

Carrizo afirmó que el tema de los medicamentos no se va a resolver de forma instantánea porque "es un problema de administraciones anteriores" y que no es momento propicio para someter al país por falta de voluntad.

"Este problema no se va a solucionar de la noche a la mañana, no podemos esperar tampoco levantarnos de la mesa de Santiago habiendo superado el 100% el tema de los medicamentos. No nos vamos a levantar de la mesa de Santiago, lo que estamos diciendo es que se levanten las medidas que perjudican al panameño, mientras seguimos discutiendo en las mesas ya instaladas ", señaló el vicepresidente.

Declaracion Carrizo Web.mp4

Con respecto a la canasta básica afirmó que están dispuestos a dialogar en las mesas con los expertos en la materia, manifestó que el presidente Cortizo está dispuesto a hacerlo.

"Vamos a seguir hablando con todas las agrupaciones que demuestren esa buena voluntad...vamos a seguir hablando con todos hasta que llegue un momento en donde descubramos que los intereses no son Panamá", acotó José Carrizo.

Por otro lado, con respecto al acuerdo de los representantes de la Comarca Ngäbe-Buglé mencionó que el mismo es ventajoso porque está dos centavos por debajo de lo que solicitaba Anadepo.

"Hemos llegado a un acuerdo superior a lo que ellos mismos (Anadepo) solicitaron de B/.3.32", precisó Carrizo.

Es importante destacar que este 17 de julio el Gobierno Nacional llegó a un acuerdo con los manifestantes indígenas que estaban reunidos en San Félix para fijar el precio del combustible en B/.3.30.

Los dirigentes de Anadepo dijeron que no sabían si se trataba de una jugada política y que mientras que no se llegara a un acuerdo con ellos las medidas de suspensión de clases y de cierre en Veraguas se mantendrían.