Martín Torrijos participa junto a copartidarios del cierre de su campaña previo al 5 de mayo

El candidato presidencial por el Partido Popular, Martín Torrijos, llegó acompañado de su esposa Vivian Fernández al Hotel Marriot de Albrook, donde se llevan a cabo las actividades de cierre de su campaña, previas a las elecciones del próximo domingo 5 de mayo.

Ante los medios de comunicación, destacó que, al llegar a la presidencia, transformará al país, sin peleas ni improvisaciones, con el objetivo de "arreglar al país".

Le podría interesar: Propuestas de Martín Torrijos, candidato a la presidencia de Panamá

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/1784345332232384596&partner=&hide_thread=false “Voy a transformar de verdad este país, sin peleas, sin improvisar, sin que sea la corrupción y la impunidad los que reinen en este país, vamos a arreglar Panamá”, @MartinTorrijos, a su llegada al cierre de campaña. #Voto24 #TReporta pic.twitter.com/JSH3XIRfZH — Telemetro Reporta (@TReporta) April 27, 2024

"Hay muchos panameños de partidos y no de partidos, hay un compromiso real de los panameños de lograr una transformación, están cansados, están humillados, sienten que no les ha llegado la oportunidad". "Hay muchos panameños de partidos y no de partidos, hay un compromiso real de los panameños de lograr una transformación, están cansados, están humillados, sienten que no les ha llegado la oportunidad".

Torrijos resaltó su voluntad de mejorar la calidad de vida de los panameños con su apoyo durante el próximo fin de semana. "Este es un proyecto donde los panameños podemos avanzar, mejorar tu calidad de vida y yo estoy listo".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/1784344797047615502&partner=&hide_thread=false “Este es un proyecto donde los panameños podemos avanzar, mejorar tu calidad de vida y yo estoy listo, tengo conocimiento, pero sobre todo tengo una férrea voluntad de cambiar este país y lo vamos a lograr este 5 de mayo”, @MartinTorrijos, a su llegada al cierre de campaña.… pic.twitter.com/Sh8hps7lS2 — Telemetro Reporta (@TReporta) April 27, 2024