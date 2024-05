Mulino: Crece la expectativa por el fallo de la Corte Suprema de Justicia

"Hay que esperar para ver qué va a decidir la Corte Suprema de Justicia. Nosotros no tenemos idea, no mantenemos comunicaciones con ellos. Es la jurisdicción constitucional la que está en este momento en juego. Es un tema estrictamente de la corte, el Tribunal Electoral, fallen lo que fallen, acatará el fallo como se da en un Estado de derecho", subrayó Juncá. "Hay que esperar para ver qué va a decidir la Corte Suprema de Justicia. Nosotros no tenemos idea, no mantenemos comunicaciones con ellos. Es la jurisdicción constitucional la que está en este momento en juego. Es un tema estrictamente de la corte, el Tribunal Electoral, fallen lo que fallen, acatará el fallo como se da en un Estado de derecho", subrayó Juncá.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá, dio a conocer que hoy se reúnen con los observadores electorales de las diferentes organizaciones internacionales.

Explicó que las misiones de observación electoral también se han estado reuniendo con todos los…

Además, el magistrado se refirió a la reunión que mantuvieron con los observadores electorales, que incluye a representantes de diversas organizaciones internacionales: "marca un hito en el proceso electoral panameño demostrando el interés global en asegurar que las elecciones sean libres y justas en el país", aseguró.

Mulino se reunió con miembros observadores de la OEA durante la tarde de ayer

Durante la tarde de ayer, 1 de mayo, el aspirante a la silla presidencial sostuvo una reunión con observadores de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA). Al concluir el encuentro, Mulino abordó la situación de su candidatura y afirmó que, según la OEA, es un candidato en firme para las elecciones del próximo domingo 5 de mayo.