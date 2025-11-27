Protesta en isla Taboga: residentes exigen mantener el precio del pasaje marítimo

Los residentes de Isla Taboga este lunes realizaron una fuerte protesta en el puerto.

Los residentes de isla Taboga protagonizaron este jueves 27 de noviembre una fuerte protesta en el puerto, luego de que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) anunciara la reactivación del servicio marítimo con nuevas tarifas: B/. 24.00 para nacionales y B/. 30.00 para extranjeros.

Desde tempranas horas, los habitantes salieron a expresar su rechazo al incremento y exigieron que se mantenga el precio anterior, al que consideran más accesible y acorde con las posibilidades de la comunidad.

También te puede interesar: Reactivan transporte marítimo hacia Taboga desde el 27 de noviembre

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1994103697048051743?s=20&partner=&hide_thread=false Residentes de Isla Taboga realizaron una protesta esta mañana para exigir que se mantenga el antiguo precio del pasaje marítimo, luego de que la Autoridad Marítima de Panamá anunciara la reactivación de los servicios. pic.twitter.com/UrXS04DH3m — Telemetro Reporta (@TReporta) November 27, 2025

Bloqueo del puerto de isla Taboga

Como medida de presión, los residentes bloquearon el acceso al muelle e impidieron el atraque de embarcaciones, lo que frenó el desembarco de visitantes y turistas programados para la jornada. La acción generó preocupación entre operadores turísticos y comerciantes de la isla, quienes temen mayores afectaciones económicas si el conflicto se prolonga.

Los manifestantes calificaron el incremento como “injustificado” y advirtieron que impacta directamente a quienes dependen del transporte marítimo para trabajar, estudiar o recibir suministros. También cuestionaron la ausencia de consultas previas con la comunidad antes del anuncio oficial.

Autoridades sin acuerdo y servicio en incertidumbre

Hasta el momento, no se ha alcanzado un acuerdo entre la AMP y los residentes. Aunque las autoridades insisten en que la reactivación del servicio responde a adecuaciones operativas y medidas de seguridad, los tabogueños reiteran su demanda de una tarifa preferencial o la restitución del precio anterior.

La protesta mantiene en incertidumbre la operación regular del transporte hacia la isla, uno de los destinos turísticos más concurridos del Pacífico panameño.